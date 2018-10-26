Giresunlu fındık üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık fiyatıyla ilgili "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız" açıklaması fındık üreten illerin başında gelen Giresun'da olumlu karşılandı.

Bazı üreticiler geç kalınmış bir müjde olarak değerlendirse de bazı üreticiler ise en azından bundan sonrası için olumlu bir gelişme olarak açıklamalarda bulundu.

Fındığını bu güne kadar fiyatlar yükselir umuduyla bekleten üreticilerden Zinet Vakum, “Açıklanan fiyat elbetteki yerinde bir karar ancak çok geç kalınmış bir açıklama. Bugüne kadar ihtiyacı olan üreticiler acil durumlarından dolayı zaten sattı. Açıklanan fiyat sadece elinde fındık bulunan tüccarın işine yarar. Üreticinin işine çok yarayacağını sanmıyorum. Ben de bugüne kadar fiyatlar yükselir diye bekliyordum. Bugün satmak zorunda kaldım ama açıklanan fiyattan değil” dedi.

Fındıkçı Ahmet Ergun ise “Açıklanan fiyatı memnuniyetle karşılıyoruz fakat çok çok geç kalınmış bir karardır. Bu açıklama Ağustos içerisinde açıklanması gereken bir karardı ama zararın neresinden dönerseniz kardır diye seviniyoruz. Bundan sonra TMO'nun piyasaya girmesiyle serbest piyasada da fiyatlara nasıl bir etki yapacağını görmek gerekir fakat elbetteki olumlu yönde bir etkisi olacağı umuyoruz. Şuanda ise serbest piyasada 12,75 TL'den fındık alımı yapılmaktadır” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise yaptıkları açıklamalarda açıklanan fiyatla birlikte Doğrudan Gelir Desteğiyle toplamda kilo başına 16 TL'lik bir fiyatın oluştuğunu ve bunun da iyi bir fiyat olduğunu ifade ettiler.