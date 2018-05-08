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08 Mayıs 2018 16:38

Giresunlu fotoğrafçılar Mardin’den dereceyle döndüler

Giresunlu fotoğrafçılar Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Düzenlenen 3.

Giresunlu fotoğrafçılar Mardin’den dereceyle döndüler

08 Mayıs 2018 16:38

Ulusal Foto Maraton Yarışması’ndan derecelerle döndü.


2-7 Mayıs Tarihleri arasında yapılan ve Türkiye’nin her bölgesinden yaklaşık 350 fotoğrafçının katıldığı Foto Maraton Yarışması’nda Giresunlu fotoğraf sanatçıları dereceye girdi. Giresunlu ünlü fotoğraf sanatçısı Kemal Özkılıç iki Başarı Ödülü, Fotoğraf Sanatçısı Sibel Aldemir Mansiyon Ödülü ve Fotoğraf Sanatçısı Mahir Baki Sergileme Ödülü alarak foto maratonda büyük başarı elde ettiler.


Yarışmayı Değerlendiren Kemal Özkılıç, "İlimizin adını Mardin gibi Kültürel ve Turizm Zenginliği olan bir şehir de duyurmak bizleri çok mutlu etti" dedi.




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