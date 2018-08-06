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06 Ağustos 2018 18:54

Giresunlu şairin ismi mahallesindeki geçide verildi

Giresun Belediyesi, 2014 yılında yaşamını yitiren ve "Şair Dayımoğlu" olarak bilinen Bahtiyar Öztürk’ün adını Çınarlar Mahallesi’ndeki geçide verdi.

Giresunlu şairin ismi mahallesindeki geçide verildi

06 Ağustos 2018 18:54


Belediye Başkanı Kerim Aksu, geçidin açılışında yaptığı konuşmada Dayımoğlu olarak tanınan Bahtiyar Öztürk’ün Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarının arkadaşı olduğunu, geride çok değerli şiirlerinin kaldığını belirterek, geçmişe saygısı olmayanın geleceğinin de olamayacağını söyledi. Başkan Aksu, Bahtiyar Dayımoğlu’nu tanıma, sohbet etme imkânı bulduğunu belirterek, “Bahtiyar amca benden yaş olarak çok büyük. Ben sadece bir Debboy çocuğu olarak, aynı mahallenin bir genci olarak tanıyorum kendisini. Bahtiyar Dayımoğlu, sevgili eşi Emine teyze ile beraber iş yerime gelirler, sohbet ederdik. Yaptığımız çalışma küçük bir çalışma olarak görünebilir ama manevi olarak değeri çok büyüktür. Bahtiyar amcanın ilelebet yaşaması lazım. Böyle değerlerin kaybolmaması gerekiyor. Bahtiyar amcamızı yaşatmak adına böyle bir çalışma yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Geçmişi olmayanın geleceğinin olması çok zor. Geçmişimize saygı duymalıyız, sahip çıkmalıyız. Bizim felsefemiz budur. Bahtiyar Dayımoğlu’nu bir kez daha saygıyla anıyor, bu anlamlı açılışa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Aksu, törene katılanlarla beraber Bahtiyar Dayımoğlu geçidini gezdi. Aile adına Ertuğrul Öztürk, mahalle esnafları adına Halis Cömert, Belediye Başkanı Aksu’ya plaket verdi.




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