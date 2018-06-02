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02 Haziran 2018 15:30

Giresunlu Şehit Afrin’den memleketine selam göndermişti

Kuzey Irak’ta Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatından memleketine selam göndermiştiTürk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in “Zeytin Dalı Harekatı”nda da görev yaptığı ortaya çıktı.

Giresunlu Şehit Afrin’den memleketine selam göndermişti

02 Haziran 2018 15:30

Kuzey Irak’ta Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatından memleketine selam göndermişti


Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in “Zeytin Dalı Harekatı”nda da görev yaptığı ortaya çıktı.


Yaklaşık iki ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in , elinde 100 mm çaplı tank mermisiyle poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Tank mermisinin üzerine “Hakan Ergin’den Türkiye Eynesil’e selamlar” yazılı fotoğraları ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu fotoğrafların yaklaşık iki ay önce Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında çekildiği öğrenildi.




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