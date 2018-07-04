Lig ekiplerinden Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, yeni sezonda yeşil beyazlı taraftarların başarıya aç, ekip ruhuyla oynayan, kolej havasında bir takım izleyeceğini söyledi.

Giresunspor’da, Kulüp Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, lig öncesi değerlendirmede bulundu.

Yamak, “Bu sene daha profesyonel bir anlayışla çalışmayı düşünüyoruz. Bunun ilk adımı olarak da sportif direktör olarak Ümit Teke’yi göreve getirdik. Ümit yıllardır Giresunspor’un içinde olan, önemli başarılar yaşamış, dürüstlüğüne, takım içindeki yapacağı ağabeyliğe ve sportif olarak yönetimle teknik heyet ve futbolcular arasındaki bağı en iyi şekilde oluşturacağına inandığımız bir isim” dedi.

Teknik direktör Metin Diyadin ve yardımcılarının artık şehri ve camiayı iyi tanıdığını kaydeden Yamak, “Teknik heyetimiz, taraftarlarımızın 41 yıllık hasretimizin giderilmesini istediğini iyi biliyor. Takım yapısı olarak Giresunsporumuza gelecek vaat eden genç oyuncularda aldık, ileriye dönük. Yabancı oyuncular, gelenler ve gidenler oldu. Bir kolej takımı havası oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer ve futbolcular konusunda da değerlendirmede bulunan Yamak, “Transferdeki öncelikleri hakkında da önemli ipuçları veren Yamak, “Eksik mevkilerimiz var. Özellikle forvette bu sene bizi hedefe taşıyacak çok iyi bir transfer yapmak istiyoruz. Yine ön libero içinde defansif ve ofansif yönü iyi oyuncular almak için görüşmelerimiz sürüyor. Transferler konusunda metin hoca ile sürekli istişare halindeyiz” şeklinde konuştu.

“Bolu kampından sonra takımın yapısı belli olacak”

“Takımın yapısı Bolu kampından sonra daha çok şekillenmeye başlayacak” diyen Yamak, şöyle devam etti:

“Bolu’da hazırlık maçları da oynayacağız. Yeni bir takım oluşturduk ve bu takımın başarısı bütün şehrin başarısıdır. Biz hem yönetici hem de bu takımın taraftarı, gönül verenleri olarak sabırla taşların yerine oturması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabi ki buda bir süreç istiyor. Bu süreçte taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Daha güçlü bir Giresunspor için taraftarlarımızdan yeni sezon ürünlerine ve ilerleyen süreçte satışa sunulacak kombinelere ilgi göstererek, takımımıza destek olmalarını bekliyoruz.”