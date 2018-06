Giresunspor değişime gidiyor

Lig’de 2017-2018 sezonuna büyük umutlarla başlayıp ligin ilk yarısı büyük ivme yaşayan ama aynı başarıyı ligin ikinci yarısında sürdüremeyen Giresunspor yeni sezon için çalışmalara start verdi. Başkan Yardımcısı Metin Koç, takımın yüzde 60’ının yenileneceğini söyledi.

Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, yeni sezon öncesi İHA’ya değerlendirmelerde bulunarak takımın yüzde 60’ının yeniden oluşturulacağını kaydetti. Geçtiğimiz sezon çok büyük iddialarla lige başladıklarını belirten Koç, “İlk yarı çok iyi gitti hatta 5 haftaya yakın lider gittik ama ikinci yarı toplu oyuncu değişikliği yaptık. 7 oyuncu gitti 7 oyuncu geldi ve bir doku uyuşmazlığı oluştu. Bu sıralarda ise hoca değişikliği oldu ve bir takım talihsizliklerle ligi istemediğimiz bir noktada bitirdik” dedi.

Yeni sezon için stoper, iki forvet ve iyi bir kaleci almak için çalıştıklarını kaydeden Koç, “Önümüzdeki sezonla ilgili hem yerli hem de yabancı oyunculardan iyi bir stoper, iki tane forvet, çok iyi bir kaleci arayışımız var. Takımın yaklaşık yüzde 60’ı yeni oyunculardan oluşacak. İnşallah iyi olur. Bizim her sene gayemiz Süper Lig hedefi ama sene içeresinde tabi ki talihsizlikler oluyor. İnşallah bu sene iyi bir noktada bitiririz. Ligi inşallah lider tamamlayıp şampiyon oluruz, gönlümüzün istediği bu” şeklinde konuştu.

“Bu sene daha çok reklam almayı düşünüyoruz” diyen Metin Koç şöyle devam etti:

“Bunlar tabi parayla olan işler, reklamla olan işler. Bu sene stadyumun kenarları için ışıklı led tabela düşünüyoruz daha çok reklam almayı düşünüyoruz. Bu sene bütçemiz kabarık bu bütçenin altında kalmamak için mecburen reklam ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Bu sene bu işi biraz daha profesyonel yapmak istiyoruz.“

"Transfer söylentileri olabilir ama son sözü Mustafa Bozbağ söyler" diyen Başkan Yardımcısı Koç, “Medyadan duyulan isimlere pek inanmamak lazım şu an belirli net isimler yok ama burada belirleyici kişi Başkanımız Mustafa Bozbağ. Başkanımız bu işe bizden daha fazla gönül verip daha fazla mesai harcıyor daha fazla bu konuda bilgili ve tecrübeli. Şu an bir karar almış değil aldığı her kararı bizimle paylaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.