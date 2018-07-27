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27 Temmuz 2018 17:38

Giresunspor, Landel ve Abdülkadir Kayalı ile anlaşmaya vardı

Giresunspor, Alanyaspor’dan Landel ve Ankaragücü’nden Abdülkadir Kayalı ile anlaştı.

Giresunspor, Landel ve Abdülkadir Kayalı ile anlaşmaya vardı

27 Temmuz 2018 17:38


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Landel ile görüşme halinde olan Çotanaklar, tecrübeli futbolcuyla iki senelik sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar son olarak ise Ankaragücü formasını giyen Süper Lig deneyimli orta saha oyuncusu Abdülkadir Kayalı ile anlaştı. Daha önce 63 kez Genç Milli Takımı’nda oynayan 27 yaşındaki oyuncusu artık Çotanaklar’ın başarı için ter dökecek.


Her iki transferi de değerlendiren Kulüp Başkan Mustafa Bozbağ, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Bozbağ, transfer konusunda acele davranmadıklarını belirterek, “Landel çok tecrübeli ve Süper Lig deneyimine sahip bir oyuncu. Kendisinin Giresunspor’da çok başarılı olacağına inanıyoruz. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Abdülkadir’de tecrübeli bir futbolcu Giresunspor’a katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.




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