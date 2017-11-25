Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Lig’in 13. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve oyuncu kadrosunda eksiklerin bulunduğunu ifade etti.

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyatin, “Ankaragücü takımının duran toplardan gol bulduklarını biliyorduk. Ayrıca fizik üstünlükleri de bulunmaktadır. Buna göre bir oyun kurduk ve buna göre oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Ancak şu bir gerçek ki takımımızın belirli mevkilerde ve bu kademelerde biri üçüncü kademedir ki buralarda yeterli oyuncularımız yok. Mevkisi olmayan oyuncularla bu eksik kademeleri takviye etmeye çalışıyoruz. Bazen de bu kademelerdeki oyuncu yorulduğunda yerine koyacak oyuncu bulamıyoruz. Bütün bunların bilincinde olarak bir oyun ortaya koyuyoruz. Her şeye rağmen bu takım küçük takviyelerle iddiasını sürdürecektir. Biz sadece şimdilik mevcut oyuncularımızla en iyi oyunu sahaya yansıtmaktayız. Bugünkü maçla ilgili ilave olarak şunu da söyleyebilirim ki rakibimiz beraberliğe razıydı ama duran toptan yediğimiz bir golle mağlup olduk” dedi.

MKE Ankaragücü cephesi

Birçok eksik oyuncuyla deplasmana geldiklerini ve buna rağmen bir golle 3 puanın sahibi olduklarını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu İsmail Kartal ise, “Giresunspor güçlü ve zor bir deplasman buna karşılık bizde ise 5 futbolcumuzun eksiği bulunmaktaydı. Ayrıca uzun zamandır hiçbir futbolcumuza ödeme dahi yapılamıyordu. Her şeye rağmen geldik ve kazanmasını bildik. Sezona çok iyi başlayamamıştık fakat iyi gidiyoruz. Bütün oyuncularımızı kutluyorum” dedi.