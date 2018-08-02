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02 Ağustos 2018 17:33

Giresunspor, Ozan Can Kökçü’yü renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1.

Giresunspor, Ozan Can Kökçü’yü renklerine bağladı

02 Ağustos 2018 17:33

Lig ekiplerinden Giresunspor, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç oyuncularından Ozan Can Kökçü ile üç yıllık anlaşma sağladı.


2017-2018 sezonu öncesinde Feyenoord U19 takımından Bursaspor’a transfer olan genç futbolcu, A takımın lig maçlarında süre alamamış ve devre arasında Hollanda’nın RKC Waalwijk takımına kiralanmıştı. Ofansif orta saha ve sol önde görev yapabilen 1999 doğumlu futbolcu, Giresun’a geldi ve kendisini Çotanak yapan üç yıllık sözleşmeye imza attı. Giresunspor’un yeni sezon öncesindeki 16. transferi olan Ozan Can Kökçü aynı zamanda Azerbaycan U21 Milli takımında da forma giyiyor.




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