Giresunspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Lig’in 3. haftasında Giresunspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Orta sahası dirençliydi. İkinci yarısında 1-0’dan sonra geriye yaslanma oldu. Ön tarafa yaslanmamız çok az oldu. Daha erken koparmamız lazımdı. Kontra atak bir takımız. Ligin başlangıcında kendi evimizde 2 de 2 yaptık. Bunu sürmeye çalışacağız. Şu anda kadar defansif ve takım oyunu olarak bir sıkıntı yok. Biraz daha önde oynamamız gerekir. Atakları önde karşılamamız lazım. Zamanla bunu oturtacağız. Geçen yıl ki oyundan daha uzağız ancak bunun nedeni ise geçen yıl daha oturmuş ve bir birini tanıyan bir takım vardı. Bugün istediğimiz gibi atak oynayamasak da istediğimiz sonucu aldığımız için oyuncularımızı tebrik ederim” dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor cephesi

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise, “Giresun iyi ve güçlü bir takım. Buradan puan alacağımıza inanıyorduk. Ama olmadı. Üçüncü bölge dışında birinci ve ikinci bölgede Giresun’da daha iyi yanlarımız vardı. Maçı kaybettik. Ama oyun olarak kazandık. Kısıtlı bir kadromuz var. Forvetler oluşturmaya çalışıyoruz. Futbol sonuç oyunu, kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Gelecek hafta transferlerin son haftası temennimiz transfer sorunumuz çözülür ve kadromuzu güçlendiririz. Çünkü bugün her oyuncu değiştirdiğimizde oyuncularımızın mevkilerini de değiştirmek zorunda kaldık” dedi.