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26 Şubat 2018 17:12

Giresunspor’da 2. Metin Diyadin dönemi

Yeşil-beyazlı ekip İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

Giresunspor’da 2. Metin Diyadin dönemi

26 Şubat 2018 17:12



Diyadin’in istifası sonrası büyük umutlar ile anlaşmaya vardıkları Yılmaz Vural ile 16 günlük çalışmanın ardından yollarını ayıran çotanaklar 1 aylık aranın ardından lig başında göreve getirdikleri Metin Diyadin ile tekrardan anlaşma sağladılar. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Metin Diyadin ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, A.Ç Giresunspor’un geçtiği kötü günleri atlatması için var güçleri ile çabaladıklarını söyledi.


Bozbağ, “ Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Bizde bu ismi daha yukarlara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık camiamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.


A.Ç Giresunspor’a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin’in geri dönmesi yeşil beyazlı taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.




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