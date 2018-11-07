Giresunspor'da Hüseyin Kalpar 3 puanla tanışamadı

Ligin 7. haftasında Metin Diyadin ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda takımın başına getirilen Hüseyin Kaplar ligde çıktığı 3 maçta 2 yenilgi bir beraberlik alarak Çotanaklar'ın 3 puan hasretini dindiremedi.

Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Giresunspor'da Kardemir Karabükspor hazırlıklarına başladı. Tesislerdeki idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Hüseyin Kalpar, takımın başında çıktığı üç lig maçını değerlendirdi. Her geçen gün daha iyi bir oyun düzeni aldıklarını belirten Kalpar, “İstanbulspor maçının ikinci yarısında kötü oynamıştık. Balıkesirspor maçında ise daha istekli, daha arzulu, daha mücadele eden bir ekip hüviyetindeydik. Gençlerbirliği maçında ise çok daha iyiydik. Gençlerbirliği karşısında mağlubiyeti hak etmedik. Maçtan sonra soyunma odasına indiğimde oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutladım. Pozisyon vermedik. Namağlup, lider ve güçlü bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun mağlubiyeti hak etmedik. Futbolda bunlar var. Bir küçücük hata yaparsın golle sonuçlanır. Bizim şuandaki en büyük dezavantajımız gol atmakta sıkıntı yaşıyoruz. Elimizde bulunan elamanlardan da mümkün olduğu kadar faydalanmaya çalışıyoruz” dedi.

“En kolay düşünülen maç benim için hep zor olmuştur”

Cumartesi günü oynanacak Kardemir Karabükspor müsabakasının önemine dikkat çeken Hüseyin Kalpar, “Kardemir Karabükspor ile oynayacağımız karşılaşma bana göre en zor maçlardan biri. En kolay düşünülen maç benim için hep zor olmuştur. Kamuoyu ve futbolcu ‘Biz nasıl olsa bu maçı kazanırız' düşüncesinde olduğu müddetçe o maçlar hep zor geçmiştir. Kazanmanın gereğini sahaya yansıtmazsan kazanamazsın. Koşu yapacaksın, mücadele edeceksin yani kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Bunu yapmazsan kazanamazsın. Ben tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Yaşadığım çok şey var. Benim için en kolay denilen Karabükspor maçı en zor maçımız. Bu maçı geçmemiz gerekir. Bunun için de herkese çok büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

"Aykut ve Çağlar ile Savaş henüz takıma katılmadı"

Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında bilgiler veren Kalpar, “Adama Ba aramıza katıldı. Bugün de düz koşu yapacak ve oynayıp oynamayacağına daha sonra karar vereceğiz. Dauda da düz koşu yapıyor. Ergin'in dizinden sakatlığı söz konusu. Sangare'nin durumu daha belli değil. Aykut ve Çağlar ile Savaş henüz takıma katılmadı. Bunları şöyle değerlendirdiğimizde Giresunspor'un hemen hemen yarısı bizimle değil Bu da dezavantaj” şeklinde konuştu.

Geçen hafta Gümüşhanespor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupasında 5. Tura kalan yeşil-beyazlı ekibinin kupadaki rotası hakkında da bilgiler veren Kalpar şöyle devam etti:

“Kupadan önce ligdeki hedefimizi ortaya koymamız lazım. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek arzusundayız. Bildiğiniz gibi kadro oluşturma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İki kulvarda da başarılı olmak kolay değil. Çünkü çok eksiğimiz var.”