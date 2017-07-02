Giresunspor’da Metin Diyadin dönemi başladı

Lig ekiplerinden Giresunspor’u 2017-18 sezonunda tecrübeli teknik direktör Metin Diyadin çalıştıracak.

Uzun süredir hoca arayışlarını sürdüren Yeşil-Beyazlı ekip anlaşmaya vardığı Metin Diyadin, Giresun’a gelerek Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kulüpte kısa bir toplantının ardından yeni teknik direktör ile basın karşısına geçen yönetim kurulu ve başkan, Diyadin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Başkan Bozbağ, “2017-2018 sezonu inşallah rabbim kalbimizdekini gönlümüzdekini bize nasip ederse de 2018-19 sezonunda da beraber olacağız. Metin Diyadin’i anlatmamam gerek yok. Hem futbolculuğuyla hem teknik adamlığıyla damga vurmuş bir isim. Futbolculuğu döneminde tüm taraftarların sevdiği, centilmenliğiyle, antrenörlüğüyle de Süper Lige takım çıkarmış, Süper Lig’de teknik direktörlük yapmış bir isim. Kendisine bizimle bu savaşa girdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz birlik beraberlik içinde olunca halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok” diyen Bozbağ, “Metin hoca hem benim dostum hem de yıllarca hayranlıkla izlediğim bir teknik adam. Özellikle hedefi arzuladığımız bu dönemde bizimle beraber olduğu için çok memnunuz. İnşallah beraber büyük başarılara imza atacağız. Futbol kolay iş değil. Çeşitli zorluklarla karşılaşacağız. Omuz omuza vererek, bu 40 yıllık özlemi dindirmek için her şeyi yapacağız. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çotanakların yeni teknik direktörü Metin Diyadin ise yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle başkanıma ve yönetim kuruluma teşekkür ederim. Hem Giresunspor’da çalışmak hem de beklentiye cevap vermek adına çok ciddi bir hedef var. Hem dostlarıma hem yöneticilerime bekledikleri başarıyı getirmek adına bir kat daha sorumluluğum var. Tercih sebebim 3 yıllık ivme. Bu ivmeyi taçlandırmak Süper Lig’e çıkmaktır. Bu sevinci birçok takımla yaşadım. İnşallah aynı sevinci burada da yaşayacağım. Bu doğrultuda bütün bilgi birikimimle her türlü çalışmayı yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Her şeyimizle bu savaşa bugün itibariyle başladık. Allah utandırmasın” diye konuştu.