Giresunspor’da yeni transferler imza attı

Transfer dönemine de hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip bugün anlaşmaya vardığı 6 futbolcuya imza attırdı.

6 transferin yanı sıra gidecek oyuncularında olduğunu belirten Mustafa Bozbağ, yabancılar içerisinde Dmytro Korkishko ile yollarını ayırdı.

Giresunspor’un altyapısında yetirsen Onur Demir’in ise kiralanması söz konusu olduğu bu oyuncunun 1 sezon boyunca başka bir takıma gönderileceğini Başkan Bozbağ açıkladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbağ, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için ciddi hazırlıklar yaptıklarını kaydeden Bozbağ, sportif direktörlüğe Ümit Teke’yi getirdiklerini söyledi.

Bozbağ, “Önceliğimiz yeni bir takım oluşturmak. Yoğun mesai harcıyoruz. Bir yol haritası çizdik. Önce sportif direktör sorununu çözdük. Ümit Teke ile sportif direktörlüğü konusunda anlaştık. Ümit’in Giresunspor ile görüşmeleri her zaman çok kısa olmuştur, buda öyle oldu. Ümit ile futbolcuyken çok ciddi başarılar yaşadık. İnşallah aynı başarılıları yine yaşarız. Camiamıza hepimizi hayırlı olsun” dedi.

“Yepyeni bir takım kuruyoruz”

“Kimse merak etmesin bu takım güzel şeyler yapacak” diyen Bozbağ şöyle devam etti:

“Yepyeni bir takım kuruyoruz. Kolay değil bu işleri yapmak. Biraz değişimin şart olduğunu düşündük. Bu şehre uyum sağlayacak oyuncuları almaya devam edeceğiz. Kimse merak etmesin bu takım güzel şeyler yapacak. Birlik beraberlik içerisinde bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Biz buralara tesadüfi gelmedik. Ciddi başarılarla geldik. Birlik beraberlik içerisinde yine önemli başarılar yaşayacağımızı düşünüyorum.”

Giresunspro, Fransa’nın ikinci lig ekiplerinden Quevilly takımında transfer olan William Sery, Fransa 3.lig takımlarından Concernau’dan transfer olan Said Idazza, Adanaspor’dan Emre Uğur Uruç, Altınordu’dan Uğur Arslan Kuru, Manisaspor’dan Kağan Miray Bağış ve Şanlıurfaspor’dan Yasin Ozan ile imzalar atıldı.