Giresunspor’un gol umudu Abiola lige hazır

Hedefim bu sezon bunun üstüne çıkmak" dedi.

Son yıllarda forvet hattında sıkıntı yaşayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer ettiği Nijeryalı golcü Abiola’dan çok umutlu. Kulüp kariyerinde Sölvesborg; Kalmar FF, Kızılyıldız, Vitesse, Heart Of Mild ve Atromitos Athen formalarını giydikten sonra yeşil-beyazlı ekip ile anlaşan Abiola Adedeji Dauda, lig öncesi iddialı. Geçen sezon Yunanistan Süper Ligi’nde 10 gol attığını ve ana hedefinin Giresunspor’da bu sayının üstüne çıkmak olduğunu belirtti.

"Giresunspor’un projeleri anlatılınca gelmeye karar verdim"

12 yıldan bu yana profesyonel olarak futbol oynadığını dile getiren Abiola, “Geçen sezon Yunanistan’da 10 gol attım. Hedefim Giresunspor’da bu sezon bu sayıyı daha yukarılara taşımak. Giresunspor’dan teklif aldığımda düşünmek için pek zamanım olmadı. Ancak konuştuğum kişiler Türkiye’ye gitmemi istediler. Fakat dürüst olmak gerekirse burası için hazır değildim. Çünkü başka opsiyonlara bakıyordum. Menajerim bana Giresunspor’dan bahsetti ve ‘Bu teklif senin Türkiye’de oynaman için iyi bir fırsat olacak’ dedi. Bunun yanı sıra şehirle ilgili bilgi almak için çok fazla vakit bulamadım. Daha sonraki günlerde menajerim bana şehir ve kulüp yapısından bahsetti. Aslında daha önceden buraya gelen arkadaşlarım da vardı ama kulübe gelene kadar Giresunspor’u tanıma fırsatım olmamıştı. Giresunspor’un projeleri anlatılınca gelmeye karar verdim” diye konuştu.

"İyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum"

Abiola Dauda Giresun’a gelmeden evvel şehir hakkında kendine yanlış bilgiler verildiğinin de altını çizdi.

Abiola, “Transferin gerçekleşmesi aşamasında bana Giresun’un küçük bir şehir olduğunu söylediler ama kesinlikle öyle küçük bir şehir değil burası. Kaliteli ve güzel bir şehir. İnsanlar sıcak ve aynı zaman da deniz çok güzel. Burada iyi insanlar var. İnsanlar birbirlerini iyi dinliyorlar ve en önemlisi birbirlerine saygı duyuyorlar. Bu şehir için de geçerli, takımımız için de geçerli. Ayrıca buraya gelelim üç hafta oldu. Benim açımdan şuana kadar her şey pozitif gelişti. İyi de bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Başta antrenörlerimiz bizlere son derece iyi davranıyorlar. Takım arkadaşlarım da öyle” ifadelerini kullandı.

Taraftarların "Abi" demelerini istedi

Futbol hayatında isminin kısaltılmışı olan ‘abi’yi kullanan Abiola, Giresunspor taraftarında da kendisi ‘abi’ demelerini istedi.

Giresunspor taraftarlarına mesajlar yollayan 30 yaşındaki Abiola, “Taraftarlarımızın sevinci ve üzüntüyü fazla yaşamaları veya abartmaları normal. Ben buraya gelmeden evvel geçen yıl ki meslektaşım Dale hakkında bilgi sahibi de oldum. Ama ben gittiğim hiçbir yerde taraftarlarla sorun yaşamadım. Yani taraftar olarak her şeyin en iyisini arzu etmeleri ve talep etmeleri de çok normal bir durum. Ben asla küsmeden maçın ilk saniyesinden hakemin son düdüğüne kadar Giresunspor’un başarısı için ter akıtacağım” sözlerini sarf etti.