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22 Aralık 2016 15:45

Giresun’un Duroğlu beldesi ilçe olma yolunda

Giresun’un Duroğlu beldesi ilçe olma yolunda

22 Aralık 2016 15:45

Daha evvel belde iken köy statüsüne düşen Giresun’un merkez ilçeye bağlı Duroğlu beldesi 8 yıl önce yeniden kazandığı belediye statüsünün ilçeye dönüşeceği günü bekliyor. Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, beldenin alt yapı olarak ilçe olmaya hazır olduğunu belirterek, en büyük hayallerini yakın zamanda gerçekleştireceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, “Vatandaşlarımız ve belediye başkanı olarak bizler, Duroğlu’nun ilçe olması noktasında altyapısal olarak tüm çalışmalarımızı tamamladık. Buna vatandaşlarımız ve bizler hazırız. Belediye Başkanı olarak vatandaşların şahsında Duroğlu’nun ilçe olması en büyük hayalim. Biz Belediye Başkanı olmadan önce burası düşen beldeler arasında iken bugün ilçe olması en büyük muradımız olur diye düşünüyorum” dedi.
Giresun ilinin en yakın komşusu Ordu’nun Büyükşehir statüsünde olduğu belirten Başkan Kılıçaslan, “İnşallah Giresun da Ordu gibi Büyükşehir statüsüne geçecek. Büyükşehir statüsüne geçtiğinde beldeler tamamen kapanıyor. Belediye Başkanlığını yapmış olduğum bir yerin elbetteki kapanmasını istemiyoruz. En büyük hayalimizde burasının ilçe olarak yaşatılmasıdır. Duroğlulu olup İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın beldelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz, bu konuda bizlere sahip çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Nüfusumuz yeterli ve ilçe olmaya hazırız”
Duroğlu beldesinin gerçek nüfusunun birçok ilçeden daha iyi olduğunu vurgulayan Başkan Kılıçaslan, “Niye ilçe diye belki vatandaşlarımızın aklına bir soru gelebilir. 8 yıldan bu yana burada Belediye Başkanlığı yapıyorum. Vatandaşlarımızın ve siyasilerin sayesinde hatırı sayılır hizmetleri oluşturduk. Burası Giresun sahiline 8 kilometre, merkeze ise 14 kilometredir. Çanakçı ilçemizin nüfusu bin 830. Uzun yıllardan bu yana ilçe olarak devam ediyorlar. Çamoluk’un nüfusu bin 500-bin 600 civarında, uzun yıllardan bu yana ilçe olarak devam ediyorlar. Güce ve Doğankent’in nüfusu 3 bin dolayında, oralar uzun yıllardan bu yana ilçe olarak devam ediyorlar. Duroğlu beldesinin yaz-kış daimi olarak oturan insanı 3 bin 500 civarında ve burası neden olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah buranında ilçe olması için gerek vatandaşlarımız ve gerekse bizler açısından çok önemli. Siyasilerimizin de desteği olursa, Giresun’da bir ilçemiz daha fazla olmuş olacak. Şu an da son kayıtlarla birlikte biz nüfus olarak yeterliyiz. İlçe olmaya da hazırız ve talibiz. Duroğlu’nun ilçe olacağı günü bekliyoruz” diye konuştu.



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