Giresun’un ilk kadın kaymakamı görevine başladı.

Giresun’un ilk kadın kaymakamı Sultan Doğru, Espiye ilçesinde görevine başladı.

Son çıkan Kaymakamlar Kararnamesiyle Kahramanmaraş Vali Yardımcısı iken Espiye Kaymakamlığı’na atanan Sultan Doğru ilçeye gelerek çalışmalara başladı.



Sultan Doğru Kimdir?

Kaymakamı Sultan Doğru, Malatya’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Mülki İdare Mesleği’ne 1999 yılının sonunda Elazığ Kaymakam Adayı olarak başladı. Çankırı’nın Korgun ve Ordu’nun Gülyalı ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Kaymakamlık Kursu’nu da başarı ile tamamladıktan sonra Mayıs 2003’de Isparta’nın Atabey İlçesi’ne atandı. 1,5 Yıllık görev süresinin 1 yılında Isparta’nın Gönen İlçesine de vekâleten baktı. Ekim 2004’de Muş’un Korkut İlçesi’ne mahrumiyet hizmetini yapmak üzere atandı ve 3 yıllık görev süresinin bir kısmında da Muş Vali Yardımcılığı görevini vekâleten yürüttü. 2007 tarihinde Kozaklı İlçe Kaymakamlığına atandı. 2010 tarihinde Sivrice Kaymakamlığı görevine başlamış olup, bu görevi 4 yıl sürdü. 2014 yılında Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına atanan Doğru, son çıkan Kaymakamlar Kararnamesiyle Espiye Kaymakamlığı görevine atandı.