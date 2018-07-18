Giresun’un işsizlik rakamı açıklandı

Yapılan toplantıda Giresun’da 27 bin 147 kayıtlı iş gücünün olduğu açıklandı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda 2018 yılında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında Vali Sarıfakıoğulları’na bilgi sunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, dönem içerisinde; 520 kurs ve programın düzenlendiğini, bu programlara bin 997 erkek ve 3 bin 32 kadın olmak üzere toplam 5 bin 29 kişi katıldığı bilgisini vererek, düzenlenen bu programların bir kısmının halen devam etmekte olduğu bilgisini aktardı.

Vali Sarıfakıoğulları’na sunulan bilgide 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi içinde düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurs ve program faaliyetlerine ait sayısal verilere göre; Mesşek Edindirme Kursu (MEK) İstihdam Garantili 10 kursa 51 erkek, 205 kadın toplamda 256 kişinin, MEK İstihdam Garantisiz 7 kursa 4 erkek, 153 kadın toplamda 157 kişinin, İşbaşı Eğitim Programları kapsamında düzenlenen 437 kursa 451 erkek, 690 kadın toplamda bin 141 kişinin, TYP kapsamında düzenlenen 56 kursa bin 354 erkek, bin 896 kadın toplamda 3 bin 250 kişinin ve Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 10 kursa 137 erkek, 88 kadın toplam 225 kişinin katıldığı bilgisi verilerek, toplamda kurum tarafından dönemi içerisinde düzenlenen 520 kurs ve programa, bin 997 erkek, 3 bin 32 kadın olmak üzere 5 bin 29 kişinin katıldığı bildirildi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi içinde iş arayan olarak 6 bin 937 kadın, 6 bin 910 erkek olmak üzere toplam 13 bin 847 kişinin iş başvurusu yaptığı, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 27 bin 147 kişi kayıtlı iş gücü olarak bir sonraki dönemi devrettiği bilgisi verildi.

Yine 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde kurumca; kamu kurumlarından 21, özel sektör işyerlerinden 3 bin 730 olmak üzere toplam 3 bin 751 adet açık iş talebinin alındığı, alınan bu açık işlere karşılık engelli olarak 18 kişi, normal statüde, kamuya 36 kişi, Özel sektöre bin 980 kişi olmak üzere toplam 2 bin 16 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Kurumun çalışmaları ile ilgili verilen bilgilere göre; 2018 yılı Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği 2. Faz kapsamında 2018 yılı Ocak-Haziran dönem içerisinde kurum personelince 2 bin 1 işyerinin ziyaret edildiği ve İş ve Meslek Danışmanları tarafından 16 bin 10 işsizle bireysel görüşme yapılarak İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir” denildi.