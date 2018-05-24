Keşap Belediyesinin Ramazan ayı boyunca geleneksel hale getirdiği sokak iftarlarının bu yıl yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür’ün ev sahipliğinde gerçekleşen iftara, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Keşap İlçe Başkanı Adem Çakır, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, iftar öncesi alana gelerek masaları tek tek gezip halkı selamladı. Vatandaşlar, belediyenin sunduğu 4 çeşitten oluşan yemek ve iftariyelik tatlıdan oluşan menüsüyle oruçlarını açtı.

İftar öncesi konuşan Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür “İlk Sokak İftarı yapmaya başladığımızda bin vatandaşımızın katılımıyla yapıyorduk. Şimdi ise katılım artarak devam ediyor. 2018’in Bir Sevdadır Caddesi’nde bu yıl ilk, toplamda dördüncü geleneksel iftarımıza 2 bin sofraları kuruyoruz. Ramazan boyunca da 30 Mayıs da Ortaokul Mahallesinde ve 5 Haziran’da da Gazhane Caddesi’nde yine iftar masalarımız kurulacak. Tüm hemşehrilerimizi yine bereket masamıza bekliyoruz. Ramazan’ın bereketini paylaştığımız sokak iftarlarımız komşuluk ilişkilerini de geliştiriyor. Ramazan’dan sonrada bu muhabbet sofralarını apartmanlarınızda ve evlerinizde de devam ettirin” dedi. Konuşmanın ardından okunan ezan ile vatandaşlar oruçlarını açtı.

Görele’de iftar

Görele Kaymakamlığı tarafından ilçede faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği üyelerine verilen iftar yemeğinde engelliler, engelli yakınları ve protokol bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, ” Her zaman derneğimizden desteğini eksik etmeyen AK Parti Giresun Milletvekili Adayı Sayın Cemal Öztürk beye çıktığı Milletvekili yolunda başarılar diliyorum. Sayın Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş, tarafından engellilerimiz adına verilen iftar yemeğinde tüm çalışanlarına ve burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlçede kurulu bulunan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği’nin birçok başarılara imza attığını kaydeden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “İlçemizde faaliyet gösteren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği gerçekten çok güzel hizmetlere ve aktivitelere imza atıyor, buda beni gururlandırıyor. Görele’yi bir merkez kabul ettik çevre ilçelerden hatta İl merkezinden bile arkadaşlarımız burada yapılan aktivitelere katılıyorlar. Onun için ben başta Dernek Başkanı Sayın Asiye Divli’ye ve bütün yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum“ diye konuştu.