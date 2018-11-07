Giresun'un Kümbet Yaylası'na dünyada bir benzeri olmayan kızak parkuru yapılacak

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, Giresun'un en önemli yaylalarından Kümbet Yaylası'na kızak parkuru yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Giresun'un son yıllarda yaz turizminin çok hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Uzuner, "Buna entegre olarak kış aylarında da tesislerin doluluk oranını artırmak, gelen turistlerin aktivite olarak daha keyifli zaman geçirmesi adına daha önce de dünyada benzeri bulunmayan bir kızak parkuru yapma çalışmamız var. Kümbet Yayla Merkezi'nden başlayan iki acil çıkışıyla ana yola bağlantısı olan toplam 5,5 kilometre uzunluğunda bir kayak parkuru söz konusu. Profesyonellerin kayak yapabileceği de bir alan. Kümbet Yayla Merkezi'ne gelen ziyaretçiler kızaklarını ve kışlık giysileri kiralayarak veya kendi uygun giysileriyle, eğimleri, her manada düzenlemeleriyle başarılı olan bir parkurda yaklaşık 45 dakika kızakla kayak yapma şansını yakalayacak" dedi.

Yapılacak olan pistler hakkında da bilgiler veren Uzuner, ilk başlangıçta 800 metre sonra devam eden bin 200 metre ve 2 bin metrede ayrı ayrı acil çıkış noktaları yer alacağını vurguladı. Uzuner, "Bu acil çıkış noktalarıyla birlikte insanların yaşayacakları üşüme veya vazgeçme durumları olabilir, bununla ilgili çıkış noktaları mevcut. Parkurda tüm incelemeler yapıldı, inşallah karın ilk yağdığı günlerde Kümbet yaylasında Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir kızak pisti hazır olacak” ifadelerini kullandı.