Giresun’un Tirebolu ilçesinde yanan eve itfaiye müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan evde henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların itfaiye haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ise yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazipaşa Caddesinde Tülin Kademoglu’na ait evde çıkan yangına Belediye ekiplerimiz anında müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı olayda Hane sahibi Kademoglu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.