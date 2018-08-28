Giresun’un turizm hedefi Çin ve Hindistan

Giresun Ticaret Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Giresun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, turizm işletmecileri, otelciler, tur operatörleri, odanın komite temsilcileri katıldı. Düzenlenen toplantıda, Giresun’un turizmde daha cazip hale nasıl getirileceği, turizm yatırım alanları, turizm sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ifade edildi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, seçim öncesinde her sektörün sorununun ortak akılla çözeceklerini vaat ettiğini hatırlatarak turizm sorunlarıyla ilgili de sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi. Milletvekili Öztürk, “Doğu Karadeniz illeri arasında Giresun turizm açısından henüz bakir bir il durumundadır. Bir çok il turizm alanında doyum noktasına ulaşarak ya da turizm değerlerini bir şekilde kaybederken, Giresun adından daha yeni yeni söz ettirmektedir. Bunu avantaja dönüştürüp daha bilinçli turizm yatırımları yaparak, hedef ülkeler seçilmelidir. Bu noktada ilimizin turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Sorunlarını tespit edip ve çözüm önerilerini aldık" dedi.

Kısa ve uzun vadede bir planlama yapıldığını da anlatan Milletvekili Öztürk, “İlimizin turizm envanterlerinin tüm yönleriyle ortaya konularak, gezi planlamasının buna göre yapılması, alt yapının, konaklama imkanlarının iyileştirilmesi üzerinde sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Özellikle turizm yatırım alanları için gereken imar ve tahsis sorunlarının çözümü, fındık müzesi, yabancı bir yatırımcının su oyunları merkezi yapma isteğinin değerlendirilmesi kısa vadede orta vadede yapılacak planlar olarak ele alındı. Yine turistin geldiğinde şehir merkezinde daha fazla vakit geçirebileceği alanların artırılması, Giresun’un Çin, Hindistan gibi yeni pazarlarda tanıtılmak suretiyle turist sayısının artırılması da uzun vade planlar olarak ele alındı” ifadelerini kullandı.