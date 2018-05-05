Giresun’un vejetaryen mutfağı yarıştı

Uluslararası Giresun Aksu Festivali programı çerçevesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada lahana, ısırgan otu ,kiraz, taflan turşusu, sakarca, galdirik, fasulye yemek çeşitleri, fındıklı, çamsakızlı sütlaç, ısırgan otlu tatlılar yarıştı.

Giresun Belediyesi tarafından desteklenen ve 41. Uluslararası Giresun Aksu Festivali programı çerçevesinde düzenlenen “Giresun Mutfağı Görücüye Çıkıyor” isimli yemek yarışması aşçıların kortej yürüyüşüyle başladı. Giresun Belediye Bandosu’nun eşliğinde Depboy mevkiinden başlayan kortej yürüyüşüne Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun yanı sıra aşçılar ve yarışmacılar katıldı. Giresun Atatürk Meydanı’nda son bulan yürüyüş sonrasında konuşmalar yapıldı.

Yarışmanın Genel Koordinatörü Umur Mehdioğlu Akçalı, Yöresel Yemek ve Yöresel Tatlılar olarak iki kategoride düzenlen yarışmaya 51 yemek, 24 tatlı dalında katılım olduğunu belirterek “12 değerli jüri üyemiz yarışmanın sonuçlarını belirleyecekler. Amacımız, binlerce yıllık temele dayanan Aksu Festivali içerisinde geleneksel tatları da gün yüzüne çıkarmaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yemek kültürünün artık bir turizme dönüştüğüne dikkat çeken Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise “Bir zamanlar kum, deniz olan turizm alışkanlığı yerini doğa turizmine bırakmış ve artık doğa turizmi de gastronomiye doğru bir yönelme başlamıştır. Doğa yönünden oldukça zengin olan Giresun bunun yanı sıra bitkisel gastronomide de önemli bir mutfağa sahiptir. Bizim yediğimiz lahana, ısırgan yemeklerinin tadına başkaları da bakabilsin diye tanıtım amaçlı bu yemek yarışmasını düzenledik.Umarım bunda başarılı oluruz” temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun’un yöresel lahana yemek çeşitleri, ısırgan otu yemekleri gibi vejetaryen yemekleri ve fındıklı, ısırgan otlu tatlılar içerisinde Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Rasim Çakıcı, Giresun Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yelda Yılmaz’ın da bulunduğu 12 kişilik jürinin beğenisine sunuldu.

Bir taraftan yemekleri jüri üyeleri değerlendirirken, diğer taraftan ise vatandaşlara yemek ikramlarında bulunuldu. Yarışmada dereceye giren yemekler ise Aksu Festivali etkinliklerinde açıklanacağı ifade edildi.