Görele Belediyesi Bayanlar Hentbol takımı Sivas Belediyespor'u 32-30 mağlup etti

Ligi'nde mücadele eden Görele Belediyesi Bayanlar Hentbol Takımı, kendi evi ve seyircisi önünde karşılaştığı zorlu Sivas Belediyespor Kulübünü de devirerek, galibiyet serisini devam ettirdi.

Görele Belediyesi Bayanlar Hentbol Takımı, Sivas Belediyespor'u 32-30'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Başkanı Tolga Erener, Görele Belediyesi Bayanlar Hentbol Takımının ligde galibiyet serisini sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının her daim şampiyonluk parolası olduğunu belirten Erener, “Zorlu Sivas Belediyespor Kulübünü de devirerek, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sivas Belediyespor Kulübü karşısında güzel bir oyun ortaya koyarak, bu haftayı da kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hentbol takımımızı, hocalarımızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum” dedi.