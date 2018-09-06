Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası B grubu birinci tur mücadelesinde Görele Belediyesi Bayanlar Hentbol Takımı, rakibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kulübü’nü 34 - 22’lik skorla yenerek bir üst tura yükseldi.

13 Şubat Kapalı Spor Salonunda müsabakayı izleyen Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Müsabaka sonunda yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, “Bu sezon 1. Ligde mücadele edecek olan Görele Belediyesi Bayanlar Hentbol Takımımız, Türkiye kupasında da grubundan çıkarak, 2. Tura yükseldi. 1. Ligde ve Türkiye Kupalarında mücadeleci ve iddialı bir takım oluşturduk. Emeği gecen herkesi kutluyorum” dedi.