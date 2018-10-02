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Görele Belediyesi'nde kış uygulaması

Görele Belediyesi Temizlik İşleri personellerine yeni kışlık iş kıyafetlerinin dağıtımı yapıldı.


Görele Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli personellerine, kışlık yeni iş kıyafetlerinin dağıtımı yapılarak, personellerin kışın soğuğunda daha rahat çalışmaları sağlandı.


Temizlik işleri başta olmak üzere yapılan her türlü çalışmayı titizlikle takip ettiklerini belirten Başkan Erener, “Yapılan ve yapılacak her türlü projelerimiz ile birlikte bizler için kentimizin imajı ve temizliği de çok önemlidir. Görele'nin temizlik konusunda örnek kentlerin arasında yerini aldığına inanıyorum. Biz her yönü ile gelenlerin beğenerek gezeceği ve temizlik açısından hayran kalacağı bir kent istiyoruz. Şehirlerin olmazsa olmazları arasında bu durum ilk baş sıralarda yerini alacaktır. Tabi ki bunların yanında personellerimizin o denli rahatı bizler için büyük önem taşımaktadır. Temizlik işleri personellerinde yaz, kış her türlü kıyafet değişikliğine giderek, çalışan personellerin iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutup, yazın sıcağında, kışın soğuğunda daha rahat sağlamaktır. Tüm çalışanlara özverilerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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