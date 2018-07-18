Görele Belediyesi’nden asfaltlama hamlesi

Rahat bir ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdüren Görele Belediyesi’nin yaz mevsimini iyi değerlendirerek bütün mahalle yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Her yaz döneminde asfalt ve beton çalışmasının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Tolga Erener, bölgenin mevsim şartları nedeniyle yapılan yolların çabuk aşındığını söyledi.

Başkan Erener, “Karadeniz bol yağış alan bir bölge olduğu için yapılan bütün yollar bir yıl ancak dayanabiliyor. Bir yılın ardından hemen hemen her yolun yeniden asfalt ya da betonlanması gerekiyor. Bu da Karadeniz’deki bütün belediyelerin en zor sınavlarından birisidir. Bu nedenledir ki bu yaz döneminde de geçen yıl yaptığımız halde aşınan, sel afetleriyle yıkılan yolları yeniden imar ediyoruz. Bütün mahalle yollarımızda asfaltlama ve betonlama çalışmalarımız olacaktır. Şu aşamada Yeşiltepe Mahallemizde ve 13 Şubat Stadyumun bulunduğu mevkide çalışmalarımızı yapmaktayız. Mahallelerimizin her noktasına imkanımız oldukça ulaşmaya, hizmet götürmeye çalışıyoruz. Görele’nin değişen yüzü olmaya devam ediyoruz. İmkansızlıkları imkanlara dönüştürüyoruz. Bu kapsamda daha modern bir Görele için çalışıyoruz” dedi.