Görele Belediyesi'nden bilimsel araştırmaya destek

Görele Belediyesi Türkiye'de ilk yapılan Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği çalışmalarına bilimsel ve istatistik destek sundu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Takımına seçilen Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, Öğretim Görevlisi Dr. Muhammed Ali Ayvaz, Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Ayraler ile bir araya geldi.

Erener, Görele Belediyesi ve üniversite işbirliğiyle yapılacak bilimsel araştırmalarla Türkiye'de Giresun için ilklere imza atacaklarını belirterek, “Türkiye'de hemen hemen ilk defa yapılan bu bilimsel işbirliği ile ortaya koyulacak başarıyla Türk insanının neler başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlayacağız” dedi.

Türkiye ve Avrupa'da sunum yapacakları önemli halk sağlığı çalışmalarının olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger ise “Giresun'da bilimsel araştırmalar yaparak, hazırlanan verilerle Türkiye ve Avrupa'da uluslararası kongrelerde sunum yapıyoruz. Bu güne kadar çok önemli araştırma ve çalışmalara imza attık. Bu çalışmada dünyada ilk defa gebelik zehirlenmesinden kullanılan Amerikan Atlanta skorlama sistemi yerine karaciğer hastalıklarında kullanılan APRI skorlama sistemi ile daha doğru bir tanı koyabileceği ispatlandı. Buna Giresun skorlama sistemi denildi. Aynı zamanda 85 yaş üstü Giresunlularla ilgili çalışmalarda yaptık. Giresunlular hepatit C taşımıyor. Hepatit B taşıyıcı ortalamaları ise Türkiye ortalamasının yarısı kadar az. Ayrıca trigliserid ve kolesterol oranları sağlıklı gençlerden bile daha iyi. Demir oranları ise yüksek ve iyi besleniyorlar. Bu yaş grubu ile ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar üç ayrı İngilizce poster halinde sunuldu” diye konuştu.