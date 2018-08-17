Görele Belediyesi’nden mendirekte çaybahçesi

Belediye Başkanı Tolga Erener’in halkımızın denizle barışık olmasını sağlamak için başlattığı ve halkın hizmetine sunduğu ‘Mendirek Çay Bahçesi’ yaz aylarının vazgeçilmesi olacak.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, önce betonlama ve kamelya çalışmaları yürüterek, halkın denizle barışık olmasını sağladığı alanı şimdi ise yaz aylarının vazgeçilmezi haline dönüştürdüklerini ve halkın hizmetine açtıklarını söyledi.

Vatandaşlara yönelik sosyal alan oluşturma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “İlçemize bir çay bahçesi daha kazandırarak, vatandaşlarımızın her daim hizmetinde olamaya gayret gösteriyoruz. İlçemizin dışında olan sahil bandını vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Liman mevkinde bulunan mendirekte çalışmalar yürüterek, mendireği çay bahçesine dönüştürdük. Vatandaşlarımız mendirek çay bahçesinde çaylarını yudumlayarak, muhteşem bir seyir keyfi yaşayacaklardır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.