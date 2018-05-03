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03 Mayıs 2018 13:23

Görele Belediyesi’nden örnek proje

Görele Belediyesi tarafından örnek bir kampanya başlatılarak, ağaç çevresine güvercin yemlikleri yerleştirildi.

Görele Belediyesi’nden örnek proje

03 Mayıs 2018 13:23


Görele Belediyesi tarafından İnsanlarımızda farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğine engel olmak amacıyla Cumhuriyet Meydanında bulunan ağaç çevresine güvercin yemlikleri yerleştirildi.


Belediye Başkanı Tolga Erener, güvercinlerin bol olduğu Cumhuriyet Meydanındaki ağaç çevrelerine özel yemlikler yerleştirerek, bu şehrin dostlarını sahiplendiklerini söyledi.


Belediye olarak küçük ve büyük dostlarımıza her mevsim yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini belirten Erener, "Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler yaz aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Park ve yeşil alanlarda yem bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Çevre ve doğa dostu belediye olarak yemlik yapmakla kalmadık. Şehrimizin muhtelif alanlarında bulunan ağaçlara kuş evi monte ettik. Büyük, küçük dostlarımız için yapmakta olduğumuz ‘Hayvan Barınağı ve Hayvanat Bahçesi’ projemizde tüm hızıyla devam ediyor” dedi.




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