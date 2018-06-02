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02 Haziran 2018 10:45

Görele Belediyesi’nden Ramazan etkinlikleri

Görele Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan etkinlikleri sürüyor.

Görele Belediyesi’nden Ramazan etkinlikleri

02 Haziran 2018 10:45


Hayrullah Koç Parkında düzenlenen Sihirbaz Levent, semazen gösterileri, balon şov, Hacivat ve Karagöz izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, çocuklara özel oyunlarda düzenlenerek, çeşitli hediyeler veriliyor.


SGörele Belediye Başkanı Tolga Erener, belediye olarak Ramazan ayı boyunca birçok etkinliklerle halkın yanında olacaklarını söyledi. Amaçlarının halka hizmet etmek, güzellikler sunmak olduğunu belirten Erener, “Görele esasında gücüyle, büyüklüğüyle çok sosyal bir ilçe olmaya devam ediyor. Amacımız sizlere hizmet etmek, güzellikler sunmaktır. Bu çalışmaların yanında da Ramazan ayında siz değerli halkımıza bir şeyler sunalım dedik. Ben tekrar başta Göreleliler başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyor, rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin diyorum” dedi.




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