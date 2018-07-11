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11 Temmuz 2018 13:55

Görele Belediyesi’nden spor tesisleri

Görele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları ve bazı spor tesislerinin yapımında sona gelindi.

Görele Belediyesi’nden spor tesisleri

11 Temmuz 2018 13:55


Bozcaali Mahallesinde yapımı devam eden spor kompleksleri şekillenmeye başladı. Yapımı tamamlanan tesislerin ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından spor tesislerin hizmete gireceği açıklandı.


Yapımı bitme aşamasına gelen tesislerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Tolga Erener, “Belediye olarak sağlıklı nesiller yetişmesi için sportif faaliyet ve çalışmalar ile bunlara ilişkin yatırımlara büyük önem vermekteyiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, dışarıda boş zaman geçirmelerini önlemek ve onları spora yönlendirmek için yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye kazandırılması planlanan tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları ve bazı spor tesislerimizin hayırlısıyla inşaat çalışmalarını tamamladık. Tesisimiz semt sahalarımıza hizmet edecek tesisler ve çevre düzenleme çalışmalarımızın ardından faaliyete geçecektir. Zamanın Spor Toto Teşkilat Başkanı olan şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlıklı gençlerin yetişmesinde çok büyük katkı sağlayacak projenin, çocuklarımıza, gençlerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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