Görele Belediyesi’nden sünnet şöleni

İlçenin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sünnet şölenine Görele Kaymakam vekili Çanakçı Kaymakamı Yusuf Gemici, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele İlçe Emniyet Müdürü Nazım Şahin, daire amirleri, meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan şölende konuşma yapan Belediye Başkanı Tolga Erener, geleneksel hale gelen sünnet şöleninde 55 çocuğun erkekliğe ilk adımlarını attığını söyledi. Başkan Erener “Belediye olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik ve bugün 13.cüsünü düzenliyoruz. Bu gün aynı zamanda da 3 yıldan beri yapamamış olduğumuz geleneksel hale gelen kemençe ve horan günlerini tekrar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu festival, bölgemizde yapılan festivallerin içinde en büyüklerinden biridir. Özellikle şunu söylemek istiyorum bir yıl önce yaşanan 15 Temmuz gecesi Görele halkı olarak biz yine bu meydandaydık. 15 Temmuz olayını Allah bir daha yaşatmasın. Bu ülkenin üzerine kurulmuş olan tuzakları Allah kuranların başına versin. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece buna emin olun bu ülkeyi kimse yıkamaz ve bölemez” dedi.