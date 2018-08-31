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31 Ağustos 2018 12:51

Görele Belediyesinden yol çalışması

)Görele Belediyesi tarafından betonlama seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Görele Belediyesinden yol çalışması

31 Ağustos 2018 12:51


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’in talimatlarıyla Ünlüce Mahallesi Haccaklı mevki yıllar sonra betonlanarak, araç trafiğine açıldı.


Tüm mahallelere hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirten Erener, “Mesafeleri kısaltmak, trafiği daha düzenli bir hale getirmek için çalışmalarımızı ivedi bir şekilde sürdürüyoruz. Yıllardır yapılamayan bir yolumuzu daha genişleterek, betonladık ve hizmete açtık. Böylelikle bu yolumuzda trafik akışının daha güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyorum” dedi.


Ünlüce Mahalle Muhtarı Hakan Cıkıt, Belediye Başkanı Tolga Erener’e teşekkür ederek, “Ünlüce Mahallesi başkanımız sayesinde hizmet gördü. İstek ve sıkıntılarımızı dinleyip harfiyen yerine getirmeye gayret gösteren Başkanımız Tolga Erener ve ekibine mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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