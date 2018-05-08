Görele fırçalarla renkleniyor

Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında Moldova ve Azerbaycanlı sanatçılar Görele ilçesinin çeşitli yerlerinde resim çalışması yaptılar.

Görele’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalarının önemine değinen Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferudun Tekin, “Etkinliğimiz Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu 1. Uluslararası sanat çalıştayı. Çalıştayımız 5 -12 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Çalıştaya Azerbaycan’dan 5 sanatçımız Moldovadan’da 2 sanatçımız katılıyor. Bu sanatçılarımızla 5-6 Mayıs tarihlerinde Giresun’un çeşitli yerlerinde resim çalışmaları yapacaklar. Bu günde Görele’de yarın Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde olmak üzere sanatçılarımız performanslarını gösterecekler. 8 Mayıs’ta öğrencilerimizle uygulamalı resim eğitimi de sanatçılarımız tarafından gerçekleştirilecek. 9 Mayıs’ta Giresun’da eski rektörlük binasında sanatçılarımızın yapmış olduğu resimlerin sergisini açacağız. Sergimize herkesi bekliyoruz. 9 Mayıs’tan itibaren 12 Mayıs’a kadar bu sanatçılarımız Şebinkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla etkinliklerine devam edecekler. Tabi bu hem Görele’miz hem de üniversitemiz adına böyle bir çalıştay düzenlemekten dolayı mutluluk duymaktayız. Gerek şehrimizin gerek ülkemizin gerek üniversitemizin tanıtımına gerek öğrencilerimizin eğitimine bir katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.