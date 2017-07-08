Görele Kemençe ve Horon Günleri 3 yıl aranın ardından yeniden başladı

Kemençe ve Horan Günleri’ başladı.

Görele Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kemençe ve Horon Günleri, Kemençe Kültürevi önünden kemençe sanatçıları eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele’nin kültür, sanat ve doğa güzelliklerini bünyesinde barındırdığını, bu güzelliklerin ortaya çıkarılmasında festivalleri bir araç olarak gördüklerini belirtti.

Başkan Erener, "Katılım içeriği ve yoğunluğu açısından bölgenin en büyük festivallerinden biri olan Kemençe ve Horon Günlerini terör nedeniyle 3 yıldır yapamamıştık. Kemençe ve horon kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bundan 3 yıl önce Allah nasip etti ve sizler de destek verdiniz doğduğum büyüdüğüm sokaklarında koştuğum ilçeme belediye başkanı yaptınız bana vermiş olduğunuz emaneti 3 yıldan bu yana korumakta ve kollamaktayız. Bu 3 yıllık süre içerisinde başta Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli’ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü hizmet adına hiçbir zaman bizi boş çevirmedi. İlçemiz adına her talebimize mümkün olduğunca destek verdi. Sizler 3 gün boyunca sürecek olan festivalimizde zengin içeriği, sanatçı kadrosuyla, sempozyumlarıyla, yarışmalarıyla, beraber dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Bu festivalin Görele’ye sosyal, ekonomik ve kültürel yönden katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Festivalde Görele Halkoyunları Ekibi, Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu, Kemençe üstadı Katip Şadi’nin yanı sıra bir çok sanatçı sahne alacak.