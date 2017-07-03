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03 Temmuz 2017 12:41

Görele sahilini temizlediler

Görele Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan sahil temizliği kapsamında daire amirleri, yaz okulu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar sahilde çöp topladı.

Görele sahilini temizlediler

03 Temmuz 2017 12:41


Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener, öncülüğünde başlatılan farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin en çok tercih edilen Deliklitaş plajında toplanan daire amirleri, belediyenin yaz okulu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar çöp topladı. Yaklaşık bir kilometrelik sahilde onlarca kilo toplanan çöpler belediye temizlik ekipleri tarafından çöp arabasıyla taşındı.


Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş yaptığı açıklamada, “Bizler çevre duyarlılığı oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bugün de ilçemiz sahilinde bir farkındalık oluşturmak için daire amirleirmiz, belediye personellerimiz ve yaz okulu öğrencilerimizle belediyemiz koordinesinde bir temizlik çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz nasıl bir sahil bulmak istiyorlarsa öyle bırakmalılar. Çevrelerine duyarlı olmalıdırlar” dedi.


Belediye Başkanı Tolga Erene ise “Çevreyi kirletenler maalesef biz insanlarız. Dolayısıyla bizler küçük yaştan itibaren bu çocuklarımızda bir bilinç oluşturursak, ileriki yaşlarda da bu devam eder. Bugün burada belediyemizin yaz okulu öğrencileriyle Kaymakamlığımız öncülüğünde bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Burada topladığımız çöplerde neler çıktığına şaşırmadık desek yalan olur. Kendi evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak, çevremizi de temiz tutmamız gerekir. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı çevre duyarlılığına davet ediyorum. Etkinlikte emeği geçen öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




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