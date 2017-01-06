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06 Ocak 2017 16:57

‘Görele ve Yöresi Ağızları’ kitaplaştırıldı

‘Görele ve Yöresi Ağızları’ kitaplaştırıldı

06 Ocak 2017 16:57

Giresun’un Görele Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kuşaklar arası kültür ve bilgi kopukluğunu önlemek amacıyla basımı tamamlanarak yayına sunulan ‘Görele ve Yöresi Ağızları’ kitabı okuyucularıyla buluştu.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ‘Görele ve Yöresi Ağızları’ kitabının Yazarı Sinan Koca ve Görele Nihat Gürel Anadolu Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Okan Bilge’yi makamında ağırlayarak, kitap için kendisine teşekkür etti. Erener, yaptığı konuşmada “Görele Belediyesi tarafından basımı tamamlanarak okuyucularıyla buluşturulan ‘Görele ve Yöresi Ağızları’ kitabının Görele’nin doğusundan batısına; kuzeyinden güneyine bütün noktaları taranarak ağız özelliklerini muhafaza eden dedelerimiz, ninelerimiz, yaşlılarımızın dinlenmesi; seslerinin kayda alınması ve bu kayıtların deşifre edilmesi suretiyle oluşmuş titiz bir çalışmadır. Kitabımızın yazarı Sinan Koca ayrıca, Görele’nin ağız özelliklerini ses ve şekil bilgisi açısından incelemiş; eserin sonuna da geniş kapsamlı bir ağız sözlüğü eklemiştir” dedi.
Belediye olarak ciddi bir yayıncılık yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Erener, “İlçemizin geçmişiyle bu gününü buluşturmaya devam ediyoruz. Sağlam ve zengin bir kültürel miras üzerine kurulmuş olan şehrimizin ağız özelliklerini bilimsel olarak kayıt altına almaya ve geçmişle, gelecek arasında köprü kurmaya çalışıyoruz. Böylesine değerli bir kültürü gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ortaya konan emeği bütün okurlarımızın hakkıyla takdir edeceğinden eminiz. Bu vesileyle çalışmanın sahibi Sinan Koca’ya, basım işini üstlenen Melisa Matbaacılığın sahibi hemşerimiz İlhan Ergül’e ve bu yayını Görele halkına sunulmasında yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
‘Görele ve Yöresi Ağızları’ kitabının Yazarı Sinan Koca imzalı kitabını Görele Belediye Başkanımız Tolga Erener’e hediye ederken, Başkan Erener ise, Koca ve Bilge’ye plaket takdim etti.



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