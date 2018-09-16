Görele'de ahşap oyma sanatının son temsilcisi

Giresun'un Görele ilçesinde Halil Yüksektepe, unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatının ilçedeki son temsilciliğini 45 yıldır sürdürüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade eden Halil Yüksektepe, Görele ilçesinde kurs açmak istediğini söyledi. Ahşap ustası Yüksektepe, “Görele'de el emeği, göz nuru ahşap oymacılık sanatını meslek olarak yapan tek usta olarak ben kaldım. Bu sanatı yaklaşık yarım asırdır devam ettiriyorum. Yaptığım çalışmaları kendi atölyemde sergiliyorum. Bazen ilgisini çekip almak isteyenler oluyor, bazen isteğe göre de yaptığım çalışmalar oluyor. Hâlâ bu meslek popülerliğini sürdürüyor olsa da teknolojinin gelişmesiyle elle yapan ustalar kalmadı daha çok makinelerle yapılıyor. Ancak ben bu mesleği gelecek nesillere aktarmak için Görele ilçesinde bir kurs açmak istiyorum. Çünkü bu sanatla uğraşanların sayısı her geçen gün azalıyor. Yeni temsilciler yetiştirilmesi şart diye düşünüyorum. Yaptığım ve geliştirdiğim yeni model ve de tasarımları ikinci bir defa başka bir üründe kullanmayarak kafamdan yeni yeni tasarımlar geliştiriyorum” dedi.