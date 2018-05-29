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29 Mayıs 2018 11:34

Görelede Belediyesi ilçe halkını iftarda buluşturdu

Giresun’un Görele Belediyesi tarafından düzenlenen ’Gönül Sofrası’ iftar yemeğinde binlerce vatandaş bir araya geldi.

Görelede Belediyesi ilçe halkını iftarda buluşturdu

29 Mayıs 2018 11:34


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gönül sofrası iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi.


Gerçekleştirdiği hizmetler ve getirdiği yatırımlarla halkın takdirini toplayan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, eşi Fatmagül Erener ile birlikte iftar yemeği öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla yakından ilgilendi.


Görele halkının birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini bu yemekte gördüklerini gelecek yıllarda da devam ettireceklerini belirten Erener, “Gerçekleştirdiğimiz “Gönül Sofrası “ iftar yemeğinde binlerce vatandaşımızla bir araya gelmekten onurluyuz, gururluyuz. Gerçekten yemeğimiz büyük ilgi gördü ve bu bizi ayrıca mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Niyetlerimiz kabul olsun. Rabbim yaklaşmakta olan Kadir Gecemizi mübarek kılsın. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Rabbim bizleri nice Ramazanlara ve bayramlara eriştirir inşallah” dedi.


İftar Yemeğine Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in yanı sıra daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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