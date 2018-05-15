Görele Kaymakamlığı ile Görele Belediyesi tarafından ilçede faaliyetini sürdüren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği (KOFD) engellileri için Özel Görele Açı Lisesi çok amaçlı Salonu’nda türkü gecesi düzenlendi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Görele Kaymakamlığımız Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği olarak türkü gecesi düzenledik. Görele Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş bize hiçbir şey hissettirmeden bu geceyi düzenledi. Kendilerine sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Görele Belediye Başkanımız Tolga Erener her zaman olduğu gibi yanımızda ona da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Görele’de bir ilkin yaşandığını söyleyen Belediye Başkanı Tolga Erener, “Bu akşam Görele’de bir ilk yaşanıyor. Bu akşam türkü gecesi korosunda saygı değer kaymakamımın da yer alması bizleri duygulandırdı. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği çok güzel hizmetlere imza atıyor. Başta dernek başkanımız Asiye Divli olmak üzere tüm yönetim kurulu ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizim göremediğimiz ihmal ettiğimiz şeyleri bizlere bildiriyorsunuz. Ben bu derneği sadece yerel yönetimle değil halkın destek vermesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Erkek ve kadın engellilerden oluşan koroya İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Eşi Fatmagül Erener de katılarak şarkı ve türkü söylediler.