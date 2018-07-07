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07 Temmuz 2018 11:11

Görele’de köy pazarı kuruluyor

Görele Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Beykoz Belediyesi tarafından yapılacak olan ‘Köy Pazarı’ projesi için çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Görele’de köy pazarı kuruluyor

07 Temmuz 2018 11:11


Kumyalı mahallesi otogar yanında bulunan toplam bin 300 metrekarelik alana yapılacak olan ‘Köy Pazarı Projesi ilçenin önemli katma değeri olacağı ifade edildi.


Köy Pazarı projesiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Tolga Erener “Köy Pazarı Projemizin içerinde 9 metrekare kapalı, 16 metrekare açık olmak üzere 25 metrekare satış birimi olmak üzere toplam 300 metrekare ticari alan, 12 adet satış birimi, açılır- kapanır üst örtü sistemi, özel tasarım oturma birimleri, sosyal tesis, mescit, wc, dinlenme ve oturma alanları, toplam bin 430 metrekare ticaret ve rekreasyon alanları bulunuyor. İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerine turizm yoluyla değer katmayı ve bölge halkına ek gelir sağlamayı hedefleyen çalışmalara bir yenisini daha eklenecek. Köy Pazarı projesinde sadece Görele’nin köylerinde yetiştirilen organik ürünlerin yer alacak. Şuanda çalışmalara başladığımız ‘Köy Pazarı’ projesiyle çiftçilerimizin elindeki ürünü tüketiciye aracısız ulaştırmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz böylece ek gelir elde ediyor ve ürettiğini tüketiciye aracısız olarak ulaştırıyor. Hem çiftçi kazanıyor hem de Görele kazanıyor. Hedefimiz ilçemizin doğal ve tarihi güzelliklerine turizm yoluyla değer katmayı ve bölge halkına ek gelir sağlamaktır. Kırsalda da kalkınmayı sağlamak için çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.




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