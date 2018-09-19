Görele'de ‘Köy Pazarı' projesi hızla devam ediyor

Giresun'un Görele ilçe Belediyesi'nin kardeş belediye olan İstanbul Beykoz Belediyesi tarafından Görele'ye kazandırılacak olan ‘Köy Pazarı' projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlçeye bağlı Kumyalı Mahallesi Otogar yanında bulunan bin 300 metrekarelik alanda yapımına başlanılan ‘Köy Pazarı Proje'si ilçenin önemli katma değeri olacağı belirtiliyor.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çalışmaları yerinde takip ederek, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerine turizm yoluyla değer katmayı ve bölge halkına ek gelir sağlamayı hedefleyen çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Köy Pazarı projesinde sadece Görele'nin köylerinde yetiştirilen organik ürünlerin yer alacağını belirten Erener, “Şuanda çalışmalara başladığımız ‘Köy Pazarı' projesiyle çiftçilerimizin elindeki ürünü tüketiciye aracısız ulaştırmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz böylece ek gelir elde ediyor ve ürettiğini tüketiciye aracısız olarak ulaştırıyor. Hem çiftçi kazanıyor hem de Görele kazanıyor. Hedefimiz ilçemizin doğal ve tarihi güzelliklerine turizm yoluyla değer katmayı ve bölge halkına ek gelir sağlamaktır. Kırsalda da kalkınmayı sağlamak için çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yaklaşık 5 ayda bitirmeyi hedeflediğimiz projemiz, uzun zamandır ihtiyaç duyulan eksikliği giderecek. Başta Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek‘e ve emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun" dedi.