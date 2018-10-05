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Görele'de marketler denetlendi

Görele Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketleri denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde etiket, ambalaj kontrolleri ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konulara bakıldı. İş yeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı.


Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan zabıtalar, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanacağı hatırlatarak uyardı.


Belediye Başkan Tolga Erener, rutin denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtirken, "Son olarak yaptığımız denetimler kapsamında vatandaşlarımızın alışverişlerini daha bilinçli sağlayabilmek amacı ile ekiplerimizce oluşturulan gruplar halinde marketlerde etiket denetimi yapıldı” dedi.

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