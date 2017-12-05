Görele’de uyuşturucuyla mücadele konferans düzenlendi

Görele Kaymakamlığı ve Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta günümüzün en büyük sorunu olan uyuşturucuya dikkat çekildi.

İlçede bulunan bir düğün salonunda yapılan konferansa lise ve üniversite öğrencileriyle gençlerin yanı sıra ailelerin de ilgi gösterdiği dikkat çekti. Konuşmacı olarak katılan Emekli Emniyet Müdürü Mutlu Çelik, slayt gösterimiyle başladığı konferansta birlik ve beraberliğin sağlanması, herkesin üzerine düşen görevi yapması sonucu uyuşturucuyu çocuklarımızdan uzaklaştırılabileceğini söyledi.

Uyuşturucu Madde Kullanımının insan hayatına olan olumsuz etkilerini, fiziksel, moral, maddi ve toplumsal yönden irdeleyen Mutlu Çelik, uyuşturucu madde ile ilk karşılaşmanın önemini "bir kereden bir şey olmaz deme" sloganı ile vurguladı.

Çelik, konuşmasında "Ne yazık ki son günlerde okullarımızda uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar can almaya genç hayatları söndürmeye başlamıştır. Geleceğin nesillerini yetiştirmek için emek veren eğitimcilerin ve evlatlarını her şeye rağmen gözünden sakınarak yetiştiren ailelerin daha çok ilgilenmesiyle biz anne babalar daha çok dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu zehirli alışkanlığın kullanılmasını ve satılmasını engelleyebiliriz. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Verilen seminer Görele ilçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı Tamer Yiğit, İlçe Müftüsü İhsan Öz, Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.