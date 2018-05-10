Uluslararası Sanat Çalıştayı” gerçekleşti.

Ressamlar, Asif Rzayev, Bahtiyar Yusufov, Cretu Vıctor, Georgehe Lısıta, Hasanağa Mammedov, Ramil Mammedov, ve Teymur Ağalıoğlu’nun katıldığı çalıştay, GRÜ Tarihi Rektörlük binası ve Zeytinlik Mahallesi ile Giresun limanında yapılan çalışmalarla başladı.

Prof. Dr. Canan Çelik, açılışta yaptığı konuşmada farklı ülkelerden Giresun’a gelerek şehrin kendine has renklerini fırçalarıyla yansıtan ressamlara, ortaya koydukları birbirinden güzel eserler için teşekkür etti.

Çelik’in ardından konuşan Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Tekin de uzun bir hazırlık sürecinin ardından çalıştayı düzenlediklerini belirterek desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun’a, yoğun programı nedeniyle çalıştaya katılamadığı halde hazırlık döneminde sağladığı önemli katkılardan dolayı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’e, misafir sanatçılara ve açılışa katılan sanat severlere teşekkür etti.