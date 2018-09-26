GRÜ Rektörü Prof. Dr. Coşkun: “Öğrenci sayımızın 33 bin olmasını bekliyoruz”

Dr. Cevdet Coşkun, 2006 yılında kurulan bir üniversite olarak oldukça başarılı bir konuma geldiklerini belirterek, bu yıl öğrenci sayısının 33 bin olmasını beklediklerini söyledi.

Dr. Cevdet Coşkun, kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Yeni eğitim yılıyla alakalı açıklamalarda bulunan Rektör Coşkun, 2006 yılında kurulan bir üniversite olarak oldukça başarılı bir konuma geldiklerini belirterek, Giresun Üniversitesinin en çok tercih edilenler arasında yer aldığını söyledi. Rektör Coşkun, “ÖSYM tarafından açıklanan 2018 yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri yüzde 84.89, ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ise yüzde 87.93 oranında bir doluluk seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında yapılan sınav puanlarının hesaplanmasında sayısal net yapılması zorunlu hale geldiğinden Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında yerleştirme oranları Türkiye ortalamasında olduğu gibi üniversitemizde de düşük kalmıştır. Buna göre üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları hariç olmak üzere fakülteler düzeyinde yüzde 84.11, meslek yüksekokullarında yüzde 89.64 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

2018 yılı itibariyle GRÜ'de bin 599 personelin görev aldığını kaydeden Prof. Dr. Coşkun, “19 Eylül 2018 tarihi itibariyle üniversitemizde 953 akademik, 39 sözleşmeli, 369 idari, 124 temizlik ve 116 güvenlik olmak üzere toplam bin 599 personel görev yapmaktadır. 2018 toplam öğrenci sayısı 31 bin 370 iken, ek yerleştirmeler sonucunda yaklaşık 33 bin olması beklenmektedir. Uluslararası öğrencilerimiz için ise 70 ülke öğrencisine kabul mektubu gönderilmiş, 38 ülkeden öğrenci kaydı yapılmıştır. Kayıtlar 12 Ekim 2018'e kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin devam eden projeleri ve afiliasyon sonrası döner sermaye payı hakkında da konuşan Rektör Cevdet Coşkun şöyle devam etti:

“Afiliasyon ile birlikte hastane gelirlerinin artış göstermesi, döner sermaye payımızın artması neticesinde toplam bütçemizin geçmiş yıllara oranla ciddi oranda artış göstereceğini beklemekteyiz. Güre Yerleşkesi gelişim alanı içerisinde bulunan ve yerleşke planında spor komplekslerinin konuşlandırıldığı özel mülkiyet kamulaştırılması tamamlanmış, üniversitemize ait vakıftan bedelsiz devraldığımız parsellerle birleştirilerek Spor Bilimleri Fakültesi konumlandırılmıştır. 2017 yılı yatırım programında yer alan Spor Bilimleri Fakültesinin uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması ihalesi gerçekleştirilmiş ve tamamlanan dokümanlar doğrultusunda yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Toplam kapalı alanı 7 bin 990 metrekare olan söz konusu binanın 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.”

Giresun'da bir sağlık kampüsü kurulacağını ifade eden Coşkun, “350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılmak üzere hazine tarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilen taşınmazın Tıp Fakültesi Morfoloji binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası yapılmak üzere üniversitemize tahsisi 27 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu binaların avan projeleri üniversitemizce hazırlatılarak TOKİ Başkanlığına gönderilmiş olup, TOKİ ile üniversitemiz arasında imzalanan protokol kapsamında yaptırılacaktır” şeklinde konuştu.

Giresun'da tartışmalara konu olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin Bulancak ilçesine kurulmasına ilişkin karara yönelik ise Prof. Dr. Coşkun, “Giresun şehir merkezinde kurulması için çok uğraştık ama yer konusunda sıkıntılar çıktı. Önce Diş Hastanesinden boşalan yere talip olduk, orayı adliye aldı. Sonrasında Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini istedik, Sağlık Müdürlüğü oraya geçti. En son Özel İdarenin yeni yaptığı binaya talip olduk, o da olmadı. Biz de bir an evvel bu kurum faaliyete geçsin diye uğraştık, sonunda Bulancak Belediyesi yer gösterdi. Bu şekilde ise Diş Hekimliği Fakültesinin Bulancak'a kurulması kararı alındı” değerlendirmesinde bulundu.