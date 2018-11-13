GRÜ uygulama gemisi liselilerle demir aldı

Gemi Kaptanı Öğr. Gör. Hasan Uğurlu'nun idaresinde denize açılan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Serkan Soylu ile Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Yalçın Tepe'nin güvertede yer aldıkları geziye, Lisenin Gemi Yönetimi Öğretmenleri Aslıhan Demircan Aktar, Nalan Tokmak Kırkses ve Necmettin Çavuş ile son sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, merak ettikleri konularda bilgi aldıkları seyir gezisinde ayrıca teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı da buldular.