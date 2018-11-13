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GRÜ uygulama gemisi liselilerle demir aldı

Giresun Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, okulun son sınıf öğrencileri tecrübe seyri yaptı.


Gemi Kaptanı Öğr. Gör. Hasan Uğurlu'nun idaresinde denize açılan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Serkan Soylu ile Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Yalçın Tepe'nin güvertede yer aldıkları geziye, Lisenin Gemi Yönetimi Öğretmenleri Aslıhan Demircan Aktar, Nalan Tokmak Kırkses ve Necmettin Çavuş ile son sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, merak ettikleri konularda bilgi aldıkları seyir gezisinde ayrıca teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı da buldular.

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