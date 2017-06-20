GTSO Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın aylık olağan toplantısının ardından gündem değerlendirmesi yapan ve meclise seslenen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemekleri düzenledikleri ve üyelerin en az 3’te biri ile bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın diğer odalara nazaran çok daha iyi olduğunu vurgulayan Başkan Çakırmelikoğlu, ”Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, TOBB 365 oda ve borsası içerisinde odamızın sağlamış olduğu fiziki mekân ve yapmış olduğu hizmetler ile üye memnuniyeti konusunda ilk sıralarda yer almaktayız. Bunu verdiğimiz hizmetler ve bölgemize verilen yatırım olanaklarına sağladığımız katkılar da görebilirsiniz. Elektronik imza, mesleki yeterlilik belgesi ve web sayfasından belge temini çalışmalarımıza örnek verilebilir. Diğer yandan Giresun işdünyası genelinden son dönemde artan oranlarda kayıtdışı ve çantacı olarak tabir edilen ticarete dönük şikayetler önümüze gelmektedir. Bu doğrultuda özellikle Giresun Küçük Sanayi Sitesi ile merkezde yer alan ticari alanlara dönük Giresun Defterdarlığı bu tür durumlara karşı çalışmalarını artırma kararı almıştır. İl dışından gelen kayıt dışı olarak tabir edilen bu tür ticari yapılara bundan böyle müsamaha gösterilmeyecektir. İşletmelerimizin de konuya duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Haziran ayı meclis toplantısının ardından 2017 yılının ilk ortak komite toplantısı gerçekleştirildi. Meclis üyeleri ile 16 meslek komite üyesinin katıldığı toplantıda sektörlerin sorunları ve talepleri görüşüldü.