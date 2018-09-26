Gümüşhane'deki kazada hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yayladan dönerken freni boşalan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden ikisi toprağa verildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünden oldukları öğrenilen Mehmet Bayrak (56) yönetimindeki 28 TB 847 plakalı minibüs, Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Küçükdere Mahallesi'nde aracın freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada Mustafa ve Ümmiye Civil olay yerinde, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmaya çalışılan 93 yaşındaki Ayşe Bayrak ise yolda hayatını kaybetmişti. Mustafa Civil ve Ümmi Civil bugün toprağa verildi. Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık köyündeki cenaze törenine Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.